Происшествия 31.05.2023 в 12:42

В Бурятии мошенники все чаще представляются следователями

При этом для достоверности жулики используют программы подмены номеров
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии мошенники все чаще представляются следователями
В Следственном комитете Бурятии сообщили об участившихся случаях телефонного мошенничества, когда злоумышленники представляются своим жертвам сотрудниками данного ведомства. При этом зачастую аферисты используют программы подмены номеров, так что у граждан во время звонков высвечиваются телефоны следственного управления, которые указаны на официальном сайте и в других источниках. Под видом «следователей», мошенники пытаются выудить у жителей республики персональные данные и сведения о банковских картах, либо прибегают к другим способам обмана для дальнейшего хищения денег.

«Разъясняем, что сотрудниками следственного управления сведения о банковских вкладах и счетах гражданина выясняются только в рамках процессуальной деятельности в установленном законом порядке путем направления запросов в финансовые организации. Никто из сотрудников следственного управления не обращается по телефону к гражданину, предлагая назвать номер банковской карты, любые коды для доступа к управлению счетом или для совершения банковских операций», - предупреждают в Следственном комитете Бурятии.

Ведомство просит граждан проявлять бдительность при поступлении подобных звонков или писем в мессенджерах, ни в коем случае не передавать мошенникам свои личные и персональные данные, в том числе сведения о банковских картах и счетах. Не выполнять требования о проведении по ним каких-либо финансовых операций, оформлении займов и переводе денег на сторонние счета. При возникновении подозрений следует завершить телефонный разговор, после чего обратиться в правоохранительные органы для получения помощи и необходимой информации о способах действия мошенников.

Фото: «Номер один»
Теги
мошенничество следственный комитет

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