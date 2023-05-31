Происшествия 31.05.2023 в 16:56

Житель Улан-Удэ порезал сожительницу из-за аборта и ревности

Пьяный парень избивал свою возлюбленную кулаками и резал ножом

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Текст: "Номер один"
Житель Улан-Удэ порезал сожительницу из-за аборта и ревности

В Улан-Удэ Октябрьский районный суд вынес приговор в отношении 23-летнего горожанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст.30 УК РФ (покушение на преступление) и ч.1. ст.105 УК РФ (убийство).

23-летний парень и молодая женщина стали сожительствовать летом 2022 года – сначала они снимали квартиру в сотых кварталах, потом перебрались в 44 квартал.

Отношения между ними не клеились, парочка постоянно ругалась. Молодой человек был ревнив, любил выпивать и периодически избивать свою избранницу.

Одна из ссор молодой пары едва не окончилась убийством.

Январским вечером сожители в очередной раз поссорились, парень ударил девушку кулаком. На следующий день она собрала вещи и съехала с квартиры, а через несколько дней сделала аборт. Связь с сожителем поддерживать она перестала, внесла номер мужчины в черный список.

Через пять дней после расставания женщина приехала к сожителю за оставшимися вещами. Он в это время как раз выпивал – к приходу бывшей сожительницы он опустошил примерно две бутылки водки. Мужчина долгое время не открывал двери, но потом все же открыл и затащил женщину в квартиру.

Там он начал ее избивать – ударил несколько раз бутылкой по голове, бил кулаками, нанес удары ножом в живот, бедро, предплечья – всего около семи ударов. Несмотря на столь серьезные увечья, женщины смогла выбежать из квартиры, однако он продолжил бить ее на лестничной площадке.

Сцену увидели соседи, вызвали скорую и полицию. Женщину увезли в больницу, а парня задержали.

Прокуратура Октябрьского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении горожанина, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 3 ст.30 УК РФ (приготовление к преступлению и покушение на преступление) и ч.1. ст.105 УК РФ (убийство).

Октябрьский районный суд приговорил 23-летнего горожанина к семи годам лишения свободы в исправительной колонии строго режима. Также он обязан выплатить своей бывшей сожительнице в качестве компенсации морального вреда 100 тысяч рублей.

Отметим, приговор пока не вступил в законную силу.


Фото: "Номер один"

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покушение ревность аборт суд

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