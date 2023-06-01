В Бурятии сборщица черемши потерялась в лесу

В Бурятии сегодня до 4 часов утра шли поиски 58-летней женщины, которая вчера заблудилась в лесу в 5 км от села Старый Заган при сборе черемши.«Поиски велись силами полиции, лесхоза и родственников. Результатов они не дали. Сегодня к ним присоединятся спасатели из Улан-Удэ», - сообщили в вайбер-чате «Мухоршибирь-инфо.24/7»Известно, что женщина не ориентируется в лесу. Сотового телефона она с собой не взяла.Не исключено, что женщина могла выйти из леса в близлежащие села. Всех, кто её видел, просят сообщить по телефонам: 8-914-988-43-12 или 8-950-386-46-29.