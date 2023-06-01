Происшествия 01.06.2023 в 13:40

В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом

К счастью, на пожаре никто не пострадал
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом
Днём 31 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Баргузин.
 
«На момент прибытия пожарных огнём были охвачены бревенчатый жилой дом, гараж, забор и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 13 человек и 4 единицы техники. Открытый огонь ликвидировали в течение 46 минут», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
 
В результате происшествия огонь повредил наружную стену и крышу жилого дома, гараж, теплицу, забор и курятник на общей площади 86 кв.м.

«Благодаря совместным действиям пожарных и работников лесхоза дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. Пострадавших нет», - отметили в агентстве.
 
По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость.

Фото: pixabay.com
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