В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом

Днём 31 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Баргузин.«На момент прибытия пожарных огнём были охвачены бревенчатый жилой дом, гараж, забор и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 13 человек и 4 единицы техники. Открытый огонь ликвидировали в течение 46 минут», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.В результате происшествия огонь повредил наружную стену и крышу жилого дома, гараж, теплицу, забор и курятник на общей площади 86 кв.м.«Благодаря совместным действиям пожарных и работников лесхоза дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. Пострадавших нет», - отметили в агентстве.По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость.Фото: pixabay.com