Происшествия 01.06.2023 в 13:40
В Бурятии из-за детской шалости сгорел дом
К счастью, на пожаре никто не пострадал
Текст: Константин Воронов
Днём 31 мая на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании дома в селе Баргузин.
«На момент прибытия пожарных огнём были охвачены бревенчатый жилой дом, гараж, забор и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 13 человек и 4 единицы техники. Открытый огонь ликвидировали в течение 46 минут», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате происшествия огонь повредил наружную стену и крышу жилого дома, гараж, теплицу, забор и курятник на общей площади 86 кв.м.
«Благодаря совместным действиям пожарных и работников лесхоза дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. Пострадавших нет», - отметили в агентстве.
По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость.
Фото: pixabay.com
«На момент прибытия пожарных огнём были охвачены бревенчатый жилой дом, гараж, забор и надворные постройки. В тушении пожара были задействованы 13 человек и 4 единицы техники. Открытый огонь ликвидировали в течение 46 минут», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
В результате происшествия огонь повредил наружную стену и крышу жилого дома, гараж, теплицу, забор и курятник на общей площади 86 кв.м.
«Благодаря совместным действиям пожарных и работников лесхоза дальнейшее распространение огня удалось предотвратить. Пострадавших нет», - отметили в агентстве.
По предварительным данным, причиной возгорания стала детская шалость.
Фото: pixabay.com
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