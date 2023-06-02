Происшествия 02.06.2023 в 17:10

В Улан-Удэ водитель, задавивший пенсионерку, отделался условным сроком

Мужчину осудили на два года условно

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Текст: "Номер один"
В Улан-Удэ водитель, задавивший пенсионерку, отделался условным сроком

Прокуратура Октябрьского района города Улан-Удэ поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 44-летнего горожанина, который в апреле 2022 года задавил 72-летнюю женщину на ул. Жердева.

Днем пятого апреля вoдитeль aвтoмoбиля «Mитcyбиши Фyco» пpи движeнии зaдним xoдoм coвepшил нaeзд нa 72-лeтнeгo пeшexoдa. Пeнcиoнepкy c paзличными тpaвмaми гocпитaлизиpoвaли в БCMП. В результате наезда женщина получила переломы обеих ключиц, двусторонние переломы ребер, травмы таза, а также два кровоизлияния. Несмотря на усилия врачей, вечером того же дня бабушка умерла.

На мужчину завели уголовное дело. Спустя год суд вынес приговор. Дело квалифицировали по ст. 264 ч.3 УК РФ – нарушение лицом, управляющим транспортным средством, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека.

При вынесении приговора судья учла признание обвиняемым вины, его раскаяние в содеянном, наличие на иждивении несовершеннолетнего ребенка, отсутствие судимости, принесение извинений потерпевшим и добровольное возмещение причиненного материального ущерба и морального вреда.

Октябрьский районный суд приговорил мужчину к двум годам лишения свободы условно, а также запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами на два года.


Фото: УГИБДД по Бурятии

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