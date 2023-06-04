В Бурятии на Верхней Берёзовке произошло ДТП

Как рассказывает сам водитель, он с братом из Читы катался по дневному Улан-Удэ. На скорости 120-130 км/ч они решили совершить обгон другого автомобиля. Однако на встречу двигался КамАЗ. Чтобы уйти от смертельно опасного удара водитель повёл машину в сторону, но не справился с управлением. В следствии чего автотранспортное средств перевернулось кубарем и вылетело на обочину проезжей части.





К счастью, никто из пассажиров не пострадал. От госпитализации отказываются.





Фото: Скриншот видео