Происшествия 04.06.2023 в 15:20
В Бурятии на Верхней Берёзовке произошло ДТП
Машина с пассажирами перевернулась
Текст: Номер один
Как рассказывает сам водитель, он с братом из Читы катался по дневному Улан-Удэ. На скорости 120-130 км/ч они решили совершить обгон другого автомобиля. Однако на встречу двигался КамАЗ. Чтобы уйти от смертельно опасного удара водитель повёл машину в сторону, но не справился с управлением. В следствии чего автотранспортное средств перевернулось кубарем и вылетело на обочину проезжей части.
К счастью, никто из пассажиров не пострадал. От госпитализации отказываются.
Фото: Скриншот видео