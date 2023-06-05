Происшествия 05.06.2023 в 17:44
Две женщины пострадали в крупном ДТП в Улан-Удэ
На ул. Борсоева столкнулись три автомобиля
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте крупной аварии, случившейся сегодня днем на ул. Борсоева в Улан-Удэ.
«Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», ехавший по улице Борсоева в направлении центра города, совершил столкновение с попутной автомашиной «Хендай Элантра». После чего «Хендай» столкнулся с «Хондой», - рассказали в Госавтоинспекции.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
«Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», ехавший по улице Борсоева в направлении центра города, совершил столкновение с попутной автомашиной «Хендай Элантра». После чего «Хендай» столкнулся с «Хондой», - рассказали в Госавтоинспекции.
В результате аварии пострадали 46-летняя и 34-летняя пассажирки «Элантры». Их доставили в больницу для осмотра.
Фото и видео: ГИБДД Бурятии
ТегиДТП