Происшествия 05.06.2023 в 17:44

Две женщины пострадали в крупном ДТП в Улан-Удэ

На ул. Борсоева столкнулись три автомобиля
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Текст: Константин Воронов
Две женщины пострадали в крупном ДТП в Улан-Удэ
В Улан-Удэ сотрудники ГИБДД работают на месте крупной аварии, случившейся сегодня днем на ул. Борсоева в Улан-Удэ.

«Предварительно установлено, что 42-летний водитель автомобиля «Тойота Камри», ехавший по улице Борсоева в направлении центра города, совершил столкновение с попутной автомашиной «Хендай Элантра». После чего «Хендай» столкнулся с «Хондой», - рассказали в Госавтоинспекции.

В результате аварии пострадали 46-летняя и 34-летняя пассажирки «Элантры». Их доставили в больницу для осмотра.



Фото и видео: ГИБДД Бурятии

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