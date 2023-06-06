Происшествия 06.06.2023 в 10:17

В Бурятии мотоциклист упал со скалы в реку

Мужчина, предположительно, утонул, его тело сейчас ищут
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии мотоциклист упал со скалы в реку
На реке Чикой в Кяхтинском районе Бурятии ищут тело 39-летнего мужчины, который, предположительно, утонул. Как сообщили в вайбер-чате «Кяхта-инфо.24/7», происшествие случилось вечером 4 июня.

«По сообщению родственников, мужчина на мотоцикле съехал в реку со скалы во время грозы. Сельчанин был выпивший», - рассказали в чате.

Свою версию случившегося озвучили и в ГИБДД Бурятии.

«Около 23 часов 39-летний водитель мотоцикла «ИЖ Планета 5», не имеющий прав, следуя со стороны местности «Забока», не доезжая 500 метров до села Чикой, не справился с управлением, совершил съезд с дороги с последующим опрокидыванием в реку Чикой. В результате ДТП травмы получили 40-летний и 8-летний пассажиры мотоцикла, они доставлены в медицинское учреждение. Водитель не найден, ведутся поиски и мототранспорта», - сообщили в Госавтоинспекции.

Поиски тела мужчины начались вчера. В них участвовали 8 человек из числа местного населения. Позже к ним присоединился отряд ПСС из Гусиноозерска. В настоящее время поисковые работы продолжаются.

Фото: pixabay.com
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