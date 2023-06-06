Происшествия 06.06.2023 в 14:41
В районе Бурятии воспламенился автомобиль
Причиной стало короткое замыкание
Текст: Евгения Гармаева
В Баунтовском районе в ночь с 5 на 6 июня на единый номер экстренных служб «112» сообщили о загорании машины УАЗ «Хантер». Это произошло в селе Романовка. К месту вызова выехали пожарные, сообщает Республиканское агентство ГО и ЧС.
Выяснилось, что сначала загорелся моторный отсек автомобиля, затем огонь распространился в салон транспорта. Прибывшие пожарные потушили пламя за 8 минут. По итогу огонь уничтожил весь салон и подкапотное пространство. К счастью, пострадавших нет.
Предварительно, причина пожара - короткое замыкание электропроводки УАЗ «Хантер».
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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