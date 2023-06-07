В Улан-Удэ сгорела «буханка»

«К моменту прибытия огнеборцев автомобиль был полностью охвачен огнем. В течение шести минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара автомобиль полностью выгорел изнутри. На тушение было задействована 5 человек и 1 единица техники», - рассказали в МЧС.







Вечером 6 июня в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании автомобиля УАЗ на пересечении улиц Иволгинская и Борсоева в Улан-Удэ.По данным пожарных, наиболее вероятной причиной возгорания автомобиля стала разгерметизация топливной системы.Фото: скриншот видео телеграм-канала «Весь Улан-Удэ», МЧС Бурятии