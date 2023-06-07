Происшествия 07.06.2023 в 11:19

В Улан-Удэ сгорела «буханка»

Пожар в автомобиле произошел из-за разгерметизации топливной системы
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сгорела «буханка»
Вечером 6 июня в МЧС Бурятии поступило сообщение о возгорании автомобиля УАЗ на пересечении улиц Иволгинская и Борсоева в Улан-Удэ.

«К моменту прибытия огнеборцев автомобиль был полностью охвачен огнем. В течение шести минут открытое горение было ликвидировано. В результате пожара автомобиль полностью выгорел изнутри. На тушение было задействована 5 человек и 1 единица техники», - рассказали в МЧС.


По данным пожарных, наиболее вероятной причиной возгорания автомобиля стала разгерметизация топливной системы.

Фото: скриншот видео телеграм-канала «Весь Улан-Удэ», МЧС Бурятии
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