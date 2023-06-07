Происшествия 07.06.2023 в 13:27

В Улан-Удэ сегодня ночью пропала молодая женщина

Полиция просит помощи в поисках горожанки
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ сегодня ночью пропала молодая женщина
В Улан-Удэ полиция разыскивает 35-летнюю горожанку Евгению Афанасьеву. Сегодня ночью женщина ушла из дома в поселке Аэропорт и до настоящего времени не вернулась. Является уроженкой села Новоселенгинск Селенгинского района.

Приметы: европейской внешности, на вид 35 лет, худощавого телосложения, рост около 170 см, волосы темно-русые, глаза карие.

Особые приметы: татуировка на предплечье левой руки в виде двух цветков.

Была одета: куртка розового цвета, трико серое, футболка зеленого цвета, кроссовки бело-розовые.


При наличии какой-либо информации о личности либо местонахождении пропавшей МВД Бурятии просит сообщить в полицию по телефонам: 8 (964) 406-87-89, 8 (983) 533-62-05, 8 (3012) 41-66-45 или 102 (112).

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