Происшествия 08.06.2023 в 09:47
В Бурятии произошло подростковое ДТП
Юная байкерша сбила сверстника-велосипедиста
Текст: Константин Воронов
ДТП с участием двух подростков произошло вечером 6 июня на улице Советская в Каменске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 15-летняя девушка, управлявшая мопедом «Рэйсер», врезалась в сверстника-велосипедиста.
В результате происшествия юная байкерша получила травмы, девушку доставили в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
В результате происшествия юная байкерша получила травмы, девушку доставили в больницу.
Фото: ГИБДД Бурятии
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