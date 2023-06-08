В Бурятии произошло подростковое ДТП

ДТП с участием двух подростков произошло вечером 6 июня на улице Советская в Каменске. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 15-летняя девушка, управлявшая мопедом «Рэйсер», врезалась в сверстника-велосипедиста.В результате происшествия юная байкерша получила травмы, девушку доставили в больницу.Фото: ГИБДД Бурятии