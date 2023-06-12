Происшествия 12.06.2023 в 13:38

В районе Бурятии пропал 37-летний мужчина в камуфляже

Житель исчез накануне,11 июня. Близкие бьют тревогу
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии пропал 37-летний мужчина в камуфляже

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает, что в Кабанском районе, селе Кабанск разыскивают Иванова Александра Викторовича. 37-летний житель исчез вчера, 11 июня.

Приметы: рост 186 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-коричневые.

Одежда: коричнево-зеленый камуфлированный костюм, черные кроссовки.

Инфорг: Эржена, тел. 89247590240

Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).


Фото: "Лиза Алерт Республики Бурятия"

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