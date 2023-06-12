Происшествия 12.06.2023 в 13:38
В районе Бурятии пропал 37-летний мужчина в камуфляже
Житель исчез накануне,11 июня. Близкие бьют тревогу
Текст: Евгения Гармаева
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает, что в Кабанском районе, селе Кабанск разыскивают Иванова Александра Викторовича. 37-летний житель исчез вчера, 11 июня.
Приметы: рост 186 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-коричневые.
Одежда: коричнево-зеленый камуфлированный костюм, черные кроссовки.
Инфорг: Эржена, тел. 89247590240
Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).
Фото: "Лиза Алерт Республики Бурятия"