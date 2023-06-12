В районе Бурятии пропал 37-летний мужчина в камуфляже

Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщает, что в Кабанском районе, селе Кабанск разыскивают Иванова Александра Викторовича. 37-летний житель исчез вчера, 11 июня.

Приметы: рост 186 см, нормального телосложения, волосы русые, глаза серо-коричневые.

Одежда: коричнево-зеленый камуфлированный костюм, черные кроссовки.

Инфорг: Эржена, тел. 89247590240



Если вам что-либо известно о местонахождении пропавшего, сообщите, пожалуйста, по телефону горячей линии отряда 8-800-700-54-52 (круглосуточно, бесплатно).





Фото: "Лиза Алерт Республики Бурятия"