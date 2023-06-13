Происшествия 13.06.2023 в 14:53
В Бурятии продолжают тушить крупный лесной пожар
Угрозы населенным пунктам в настоящее время нет
Текст: Константин Воронов
В Муйском районе Бурятии продолжается борьба с крупным лесным пожаром, который вспыхнул 11 июня неподалеку от поселка Таксимо.
«Тушение пожара затруднено большим количеством складированной древесины под линиями электропередач, находящихся на границе с землями лесного фонда. Отработана западная кромка пожара, возгорание ушло в гору. Работа ведется вручную, также задействована лесопожарная техника. Угрозы местному населению нет. Пожар сложный, прогноз на его локализацию до конца дня», - рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
Фото: РАЛХ
«Тушение пожара затруднено большим количеством складированной древесины под линиями электропередач, находящихся на границе с землями лесного фонда. Отработана западная кромка пожара, возгорание ушло в гору. Работа ведется вручную, также задействована лесопожарная техника. Угрозы местному населению нет. Пожар сложный, прогноз на его локализацию до конца дня», - рассказал руководитель Республиканского агентства лесного хозяйства Сергей Борошноев.
Фото: РАЛХ
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