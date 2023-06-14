Происшествия 14.06.2023 в 06:00

В Улан-Удэ экс-начальник из ТГК-14 получил срок за изнасилование

Правда, приговор оказался на редкость мягким
A- A+
Текст: Сергей Железняков
В Улан-Удэ экс-начальник из ТГК-14 получил срок за изнасилование
Советский райсуд Улан-Удэ приговорил к трем годам и шести месяцам лишения свободы руководителя отдела «Теплоэнергосбыт Бурятии» филиала ПАО «ТГК-14». Мужчина, отмечая в одном из ресторанов города с коллегами праздник, на почве алкогольного опьянения совершил насильственные действия по отношению к одной из посетительниц. Суд удовлетворил требование гособвинения, однако почти в два раза снизил срок наказания, которое оно запрашивало для подсудимого.

Напомним, в феврале 2023 года «Номер один» уже описывал ход расследования этого уголовного дела. Преступление произошло вечером 10 декабря 2022 года. В одном из центральных ресторанов города Николай Зверев отмечал вместе с коллегами какое-то событие, и к концу мероприятия компания пребывала уже «в кондиции». Рядом со столиком энергетиков сидела другая группа отдыхающих, в том числе молодая девушка, на которую обратил внимание обвиняемый. Далее, познакомившись и войдя в доверие к ней, Зверев, улучив момент, незаметно для персонала ресторана затащил девушку в туалетную кабинку. Где «совершил действия сексуального характера с применением насилия».

Девушка, вырвавшись из рук насильника, выскочила из помещения и позвонила в полицию. Приехавший наряд задержал энергетика. Звереву было предъявлено обвинение по двум статьям УК РФ: 131 (изнасилование) и 132 (насильственные действия сексуального характера). 12 декабря 2022 он был арестован и суд отправил его под домашний арест.

Однако затем по ходатайству адвоката подзащитного Советский райсуд неожиданно вынес постановление об изменении меры пресечения. Отпустив его под подписку о невыезде и разрешив вернуться на рабочее место, поскольку по ходатайству адвоката у обвиняемого на тот период сложилось «тяжелое материальное положение». И последний снова появился на предприятии, вызывая тихий ужас у молоденьких работниц ТГК-14, вынужденных работать бок о бок с подозреваемым.

После того как испуганные сотрудницы начали обсуждать между собой появление на рабочем месте подозреваемого в насилии, информация ушла по верному адресу: в газету «Номер один». Мы, в свою очередь, расписав все предшествующие события и опасения работниц за свое положение, задали вопрос, насколько вообще необходимо ТГК-14 так рисковать, держа г-на Зверева на работе? В энергокомпании все поняли правильно, и Зверев вскоре исчез с предприятия.

И вот на днях в Советском райсуде Улан-Удэ по скандальному делу вынесен приговор. При этом радует, что и следствие, и суд достаточно быстро рассмотрели данное дело, но удивляет, что теплоэнергосбытчик получил всего три года и шесть месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В прокуратуре республики нам сообщили, что «приговор находится на изучении». Будет ли обжалование приговора в вышестоящей инстанции, пока неизвестно.

Напомним, что гособвинение, по данным «Номер один», на суде выступало за более жесткое наказание - семь лет лишения свободы. Действительно, наказание в 3,5 года лишения свободы по подобной уголовной статье, по преступлению, совершенному практически публично - в общественном месте, выглядит непропорционально мягким.

Фамилия осужденного изменена, совпадения случайны.

Фото: «Номер один»
Теги
изнасилование

Все новости

В Улан-Удэ экс-начальник из ТГК-14 получил срок за изнасилование
14.06.2023 в 06:00
Жительница Улан-Удэ наказала «Бест Плюс» за долгострой
13.06.2023 в 18:45
В Улан-Удэ пьяный угонщик спрятался от полиции в кустах
13.06.2023 в 18:11
В Бурятии социальные работники отметили свой профессиональный праздник
13.06.2023 в 17:35
В Бурятии в котлетах «МК Экофуд» обнаружен антибиотик
13.06.2023 в 17:28
В Бурятии стадо коров убило электрическим током
13.06.2023 в 17:16
Улан-Удэ отпразднует 357-летие широко и своими силами
13.06.2023 в 16:00
Ойн баярай медаляар Валерий Цыремпилов шагнагдаба
13.06.2023 в 15:50
В Улан-Удэ зарезали парня в летнем кафе
13.06.2023 в 15:37
В Улан-Удэ мужчина с топором угрожал собаколовам
13.06.2023 в 15:15
ЗУРХАЙ
с 14 по 20 июня

Читайте также
В Улан-Удэ пьяный угонщик спрятался от полиции в кустах
Злоумышленник после гулянки не смог уехать домой и решил угнать машину
13.06.2023 в 18:11
В Бурятии в котлетах «МК Экофуд» обнаружен антибиотик
Установлены факты продления сроков годности для сырья, используемого для изготовления мясной продукции
13.06.2023 в 17:28
В Бурятии стадо коров убило электрическим током

На место пастбища рухнул столб линии электропередач

13.06.2023 в 17:16
В Улан-Удэ зарезали парня в летнем кафе
Конфликт между посетителями возник на почве алкоголя и ревности
13.06.2023 в 15:37
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов газеты разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-N1.ru обязательна.
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru