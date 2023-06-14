Происшествия 14.06.2023 в 14:57
В Улан-Удэ из-за забывчивого пассажира эвакуировали аэропорт
Мужчина надолго оставил свой рюкзак без присмотра
Текст: Константин Воронов
Сегодня днем в правоохранительные органы Улан-Удэ поступило сообщение о бесхозном рюкзаке, который обнаружили в зале внутренних вылетов аэропорта «Байкал».
Хозяин рюкзака вскоре был найден. Мужчина планировал улететь одним из рейсов и оставил свое имущество без присмотра на продолжительное время.
Росгвардия призывает жителей республики ответственно подходить к вопросу сохранности своих вещей и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.
Фото: Росгвардия Бурятии
«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место, организовали оцепление прилегающей территории и эвакуацию граждан. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра рюкзака обнаружили одежду и личные вещи. Находку передали сотрудникам транспортной полиции для дальнейшего поиска собственника», - рассказали в Росгвардии Бурятии.
Хозяин рюкзака вскоре был найден. Мужчина планировал улететь одним из рейсов и оставил свое имущество без присмотра на продолжительное время.
Росгвардия призывает жителей республики ответственно подходить к вопросу сохранности своих вещей и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.
Фото: Росгвардия Бурятии
Тегиаэропорт