В Улан-Удэ из-за забывчивого пассажира эвакуировали аэропорт

«Сотрудники экстренных служб незамедлительно прибыли на место, организовали оцепление прилегающей территории и эвакуацию граждан. Взрывотехники ОМОНа в ходе осмотра рюкзака обнаружили одежду и личные вещи. Находку передали сотрудникам транспортной полиции для дальнейшего поиска собственника», - рассказали в Росгвардии Бурятии.





Сегодня днем в правоохранительные органы Улан-Удэ поступило сообщение о бесхозном рюкзаке, который обнаружили в зале внутренних вылетов аэропорта «Байкал».Хозяин рюкзака вскоре был найден. Мужчина планировал улететь одним из рейсов и оставил свое имущество без присмотра на продолжительное время.Росгвардия призывает жителей республики ответственно подходить к вопросу сохранности своих вещей и ни в коем случае не оставлять их без присмотра.Фото: Росгвардия Бурятии