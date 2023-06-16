Происшествия 16.06.2023 в 09:43
В Улан-Удэ судят руководителя СТО, где произошел взрыв
С него уже взыскали компенсацию в пользу пострадавшего работника
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ вступило в силу решение суда по иску прокуратуры к владельцу станции технического обслуживания, где летом 2020 года произошел взрыв. Надзорное ведомство требовало признать факт трудовых отношений работодателя с работником, пострадавшим в результате происшествия, признать произошедший с ним несчастный случай связанным с производством и страховым, а также взыскать компенсацию морального вреда.
«В суде установлено, что ответчик, осуществляющий деятельность по установке, обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования, допустил к ремонту автомобиля мужчину без оформления трудовых отношений, не обеспечив ему безопасные условия труда. В результате нарушения правил безопасности и требований охраны труда при проведении работ произошло воспламенение и взрыв газовой смеси, работник станции получил телесные повреждения», - рассказали в прокуратуре.
В ведомстве также сообщили, что сейчас в Железнодорожном райсуде Улан-Удэ рассматривается уголовное дело по обвинению руководителя СТО в нарушении правил безопасности при ведении работ.
Напомним, днем 29 июня 2020 года в Улан-Удэ произошел взрыв и пожар в помещении СТО в Железнодорожном районе города. Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, по предварительным данным, водитель обратился на СТО для ремонта своего внедорожника. В ходе выполнения работ в помещении станции произошло воспламенение горючего в топливном баке автомобиля. От огня и взрывной волны пострадали четыре человека из числа работников и клиентов сервиса. Наиболее серьезно пострадал 34-летний мужчина, который попал в реанимацию с ожогами 80% тела.
Фото: МЧС Бурятии
«В суде установлено, что ответчик, осуществляющий деятельность по установке, обслуживанию и ремонту газобаллонного оборудования, допустил к ремонту автомобиля мужчину без оформления трудовых отношений, не обеспечив ему безопасные условия труда. В результате нарушения правил безопасности и требований охраны труда при проведении работ произошло воспламенение и взрыв газовой смеси, работник станции получил телесные повреждения», - рассказали в прокуратуре.
В ведомстве также сообщили, что сейчас в Железнодорожном райсуде Улан-Удэ рассматривается уголовное дело по обвинению руководителя СТО в нарушении правил безопасности при ведении работ.
Напомним, днем 29 июня 2020 года в Улан-Удэ произошел взрыв и пожар в помещении СТО в Железнодорожном районе города. Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, по предварительным данным, водитель обратился на СТО для ремонта своего внедорожника. В ходе выполнения работ в помещении станции произошло воспламенение горючего в топливном баке автомобиля. От огня и взрывной волны пострадали четыре человека из числа работников и клиентов сервиса. Наиболее серьезно пострадал 34-летний мужчина, который попал в реанимацию с ожогами 80% тела.
Фото: МЧС Бурятии
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