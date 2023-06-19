Происшествия 19.06.2023 в 09:44

Российский союз автостраховщиков заплатит за смерть двух подростков в Улан-Удэ

Добиваться выплат родителям погибших детей пришлось в суде
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Текст: Константин Воронов
Российский союз автостраховщиков заплатит за смерть двух подростков в Улан-Удэ
Железнодорожный райсуд Улан-Удэ рассмотрел иск родителей подростков, насмерть сбитых пьяным водителем в феврале 2021 года, к Российскому союзу автостраховщиков. Истцы требовали взыскать с ответчика компенсационные выплаты и штраф за несвоевременное осуществление данных выплат. Основанием для обращения в суд стал тот факт, что автомобиль, на котором было совершено ДТП, не был застрахован по договору ОСАГО.

На стороне истцов также выступила прокуратура Бурятии.

Как сообщили сегодня в надзорном ведомстве, рассмотрев материалы дела, райсуд вынес решение об удовлетворении иска. С Российского союза автостраховщиков в пользу родителей каждого погибшего подростка взыскано по 712 тыс. рублей. Решение суда еще не вступило в законную силу.

Напомним, трагическое ДТП произошло вечером 23 февраля 2021 года на улице Революции 1905 года в Улан-Удэ. Автомобиль «Лексус RX 350» на огромной скорости без включенных фар и габаритных огней пронесся на запрещающий сигнал светофора, сбив переходивших дорогу 16-летних парня и девушку. Они погибли на месте. Водитель после ДТП продолжил движение, остановившись лишь на следующем перекрестке, после чего бросил поврежденный автомобиль и попытался скрыться. Однако вскоре его задержали полицейские.

Как выяснилось, за рулем автомобиля был 38-летний житель Иркутска, ранее судимый за угон и убийство. В Улан-Удэ он приехал в гости к сестре, а затем, выпив, угнал машину у её сожителя, решив покататься по городу.

Злоумышленнику инкриминировали две статьи УК РФ: угон и нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии опьянения, сопряженное с оставлением места ДТП.

Суд признал иркутянина виновным и приговорил к 15 годам колонии строгого режима.

Фото: ГИБДД Бурятии
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