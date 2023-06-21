Житель Улан-Удэ загремел в колонию за оскорбление ответчика в суде

В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в неуважении к суду.Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Октябрьский райсуд рассматривал гражданское дело по иску мужчины. «В судебного заседания истец высказал в адрес ответчика оскорбительные выражения с грубой нецензурной бранью, в неприличной форме, унижающие честь и достоинство», - сообщили в ведомстве.Примечательно, что в 2021 году мужчина уже был судим за аналогичное преступление.Суд признал мужчину виновным и по совокупности приговоров назначил ему 1 год 2 месяца и 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор уже вступил в законную силу.Фото: «Номер один»