Происшествия 21.06.2023 в 10:00
Житель Улан-Удэ загремел в колонию за оскорбление ответчика в суде
Ранее мужчина уже был судим за аналогичное преступление
Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ суд рассмотрел уголовное дело в отношении горожанина, обвиняемого в неуважении к суду.
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Октябрьский райсуд рассматривал гражданское дело по иску мужчины. «В судебного заседания истец высказал в адрес ответчика оскорбительные выражения с грубой нецензурной бранью, в неприличной форме, унижающие честь и достоинство», - сообщили в ведомстве.
Примечательно, что в 2021 году мужчина уже был судим за аналогичное преступление.
Суд признал мужчину виновным и по совокупности приговоров назначил ему 1 год 2 месяца и 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор уже вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
Как сообщили в прокуратуре Бурятии, Октябрьский райсуд рассматривал гражданское дело по иску мужчины. «В судебного заседания истец высказал в адрес ответчика оскорбительные выражения с грубой нецензурной бранью, в неприличной форме, унижающие честь и достоинство», - сообщили в ведомстве.
Примечательно, что в 2021 году мужчина уже был судим за аналогичное преступление.
Суд признал мужчину виновным и по совокупности приговоров назначил ему 1 год 2 месяца и 10 дней лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на срок 2 года. Приговор уже вступил в законную силу.
Фото: «Номер один»
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