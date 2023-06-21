Магаданский уголовник избил и ограбил жителя Улан-Удэ

Ночью 19 июня в стационарный пост полиции на площади Советов в Улан-Удэ обратился 48-летний горожанин. Мужчина был весь в крови. Улан-удэнец рассказал, что на остановке «Виадук», где он распивал спиртное, его избил неизвестный и забрал телефон. Обидчик находился в сопровождении двух женщин.«Сотрудники ППС немедленно приступили к розыску подозреваемого и передали ориентировку для отработки коллегам. В 400 метрах от места происшествия они обнаружили и задержали схожего по приметам гражданина. Мужчину и его спутницу доставили в полицию», - рассказали в МВД Бурятии.39-летний задержанный признался, что, гуляя по улице, употреблял спиртное в компании двух местных жительниц. Силу в отношении незнакомца он применил, поскольку тот, по его словам, в ходе беседы стал приставать к одной из женщин.Без объяснения причин злоумышленник накинулся на гражданина, избивал руками и ногами, пока у оппонента не пошла кровь и он не упал не землю. Уже уходя, подозреваемый заметил, что потерпевший лежа достает телефон для вызова экстренных служб. Выхватив из его рук гаджет и нанеся еще несколько ударов, он покинул место происшествия.Как отметили в МВД, мужчина ранее неоднократно был судим за грабежи и кражи. В Бурятию его этапировали из Магаданской области, уроженцем которой он является, для отбытия наказания в колонии. В начале этого года злоумышленник освободился из мест лишения свободы и решил остаться в Улан-Удэ. Постоянного места жительства он не имеет.Похищенный телефон полицейские изъяли у женщины, в сопровождении которой находился подозреваемый.По факту грабежа возбуждено уголовное дело. Также решается вопрос о привлечении фигуранта к ответственности за нанесение побоев.Фото: pixabay.com