В Улан-Удэ задержали водителя, который сбил людей на остановке и сбежал

В Улан-Удэ автоинспекторы установили личность водителя внедорожника, который сегодня ближе к вечеру устроил ДТП и сбил людей на остановке на ул. Ключевской, после чего сбежал. 38-летний мужчина задержан.





«По предварительным данным, сегодня около 17 часов 45 минут водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» во время движения по улице Ключевской совершил касательное столкновение с двумя иномарками попутного направления, после чего въехал в остановочный пункт. В результате аварии пострадали двое мужчин, находившиеся на остановке. Граждане с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», - сообщили подробности происшествия в ГИБДД Бурятии.











В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Проверку происшествия поставила на контроль прокуратура Бурятии.Фото и видео: ГИБДД Бурятии