Происшествия 21.06.2023 в 22:04

В Улан-Удэ задержали водителя, который сбил людей на остановке и сбежал

В результате наезда два человека оказались в больнице
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ задержали водителя, который сбил людей на остановке и сбежал
В Улан-Удэ автоинспекторы установили личность водителя внедорожника, который сегодня ближе к вечеру устроил ДТП и сбил людей на остановке на ул. Ключевской, после чего сбежал. 38-летний мужчина задержан.


«По предварительным данным, сегодня около 17 часов 45 минут водитель автомобиля «Тойота Лэнд Крузер» во время движения по улице Ключевской совершил касательное столкновение с двумя иномарками попутного направления, после чего въехал в остановочный пункт. В результате аварии пострадали двое мужчин, находившиеся на остановке. Граждане с травмами различной степени тяжести доставлены в медицинское учреждение», - сообщили подробности происшествия в ГИБДД Бурятии.



В настоящее время устанавливаются все обстоятельства ДТП. Проверку происшествия поставила на контроль прокуратура Бурятии.

Фото и видео: ГИБДД Бурятии
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