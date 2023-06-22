Происшествия 22.06.2023 в 19:04

В Улан-Удэ скандально известной супермошеннице продлили срок содержания под стражей

Алина Банзарова будет находиться в СИЗО до 28 августа
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Текст: Номер один
В Улан-Удэ скандально известной супермошеннице продлили срок содержания под стражей
Напомним, в отношении Алины Банзаровой (имя, фамилии изменены) по нашей информации возбуждено 11 уголовных дел. Речь идет о жительнице Бурятии, которая поставила на поток массовый обман людей. Она брала деньги у жителей Бурятии, обещая инвестировать их средства в «лоты» и вернуть с процентами. С помощью обмана она также втерлась в доверие 70-летней женщине, которая по вине мошенницы осталась без единственного жилья. 

30 апреля Октябрьский суд вынес решение о заключении Алины Банзаровой под стражу на срок 1 месяц 28 суток. Сегодня суд продлил срок заключения под стражей до 28 августа. На заседании Банзарова попыталась оправдаться, уверяя судью, что деньги она людям задолжала из-за недоразумения и не имела цели «умышленно кого-то обмануть». Однако судья остался непреклонен. 

Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении мошенницы, продолжается. 

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