Происшествия 22.06.2023 в 19:04
В Улан-Удэ скандально известной супермошеннице продлили срок содержания под стражей
Алина Банзарова будет находиться в СИЗО до 28 августа
Текст: Номер один
Напомним, в отношении Алины Банзаровой (имя, фамилии изменены) по нашей информации возбуждено 11 уголовных дел. Речь идет о жительнице Бурятии, которая поставила на поток массовый обман людей. Она брала деньги у жителей Бурятии, обещая инвестировать их средства в «лоты» и вернуть с процентами. С помощью обмана она также втерлась в доверие 70-летней женщине, которая по вине мошенницы осталась без единственного жилья.
30 апреля Октябрьский суд вынес решение о заключении Алины Банзаровой под стражу на срок 1 месяц 28 суток. Сегодня суд продлил срок заключения под стражей до 28 августа. На заседании Банзарова попыталась оправдаться, уверяя судью, что деньги она людям задолжала из-за недоразумения и не имела цели «умышленно кого-то обмануть». Однако судья остался непреклонен.
Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении мошенницы, продолжается.
30 апреля Октябрьский суд вынес решение о заключении Алины Банзаровой под стражу на срок 1 месяц 28 суток. Сегодня суд продлил срок заключения под стражей до 28 августа. На заседании Банзарова попыталась оправдаться, уверяя судью, что деньги она людям задолжала из-за недоразумения и не имела цели «умышленно кого-то обмануть». Однако судья остался непреклонен.
Расследование уголовных дел, возбужденных в отношении мошенницы, продолжается.
Тегипроисшествия