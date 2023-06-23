В Бурятии автомобиль упал в реку, погибли три человека

В Бурятии в результате падения автомобиля УАЗ в реку погибли три лесозаготовителя из Кижингинского района, сообщает вайбер-чат «Селенга-инфо.24/7». Как рассказали в чате, происшествие случилось вечером 22 июня вблизи улуса Удунга в районе моста через реку Темник. По предварительным данным, водитель автомобиля не справился с управлением.Как сообщили в Республиканском агентстве ГО и ЧС, к месту происшествия оперативно выехали спасатели БРПСС и сотрудники полиции. Ещё до прибытия спасателей работники лесной охраны вытащили одного из пострадавших – 36-летнего мужчину. Он госпитализирован в Гусиноозерскую ЦРБ. Из-за деформации кузова еще трех находившихся в машине людей спасти не удалось.«Прибыв на место ДТП, спасатели БРПСС обследовали автомобиль, который находился в воде на глубине 1,8 м. Ночное время, а также сильное течение осложняли работу по извлечению погибших. Было принято решение по организации подъёма автомобиля с помощью крана. Утром 23 июня работы по извлечению автомобиля продолжились», - рассказали в агентстве.Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС