Происшествия 26.06.2023 в 09:15
В Улан-Удэ возбудили дело из-за рубки деревьев в ДНТ
На незаконную рубку пожаловались местные жители
Текст: Константин Воронов
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту рубки деревьев в ДНТ «Тимирязевский» в Улан-Удэ. С соответствующей жалобой в надзорное ведомство обратились местные жители.
«Факт незаконной рубки зеленых насаждений в границах ДНТ «Тимирязевский» подтвердился. Ущерб лесному фонду составил 138 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы», - сообщили в природоохранной прокуратуре.
По факту незаконной рубки полиция уже возбудила уголовное дело. Его расследование находится под контролем прокуратуры.
Фото: «Номер один»
«Факт незаконной рубки зеленых насаждений в границах ДНТ «Тимирязевский» подтвердился. Ущерб лесному фонду составил 138 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы», - сообщили в природоохранной прокуратуре.
По факту незаконной рубки полиция уже возбудила уголовное дело. Его расследование находится под контролем прокуратуры.
Фото: «Номер один»
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