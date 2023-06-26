Происшествия 26.06.2023 в 09:15

В Улан-Удэ возбудили дело из-за рубки деревьев в ДНТ

На незаконную рубку пожаловались местные жители
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ возбудили дело из-за рубки деревьев в ДНТ
Восточно-Байкальская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту рубки деревьев в ДНТ «Тимирязевский» в Улан-Удэ. С соответствующей жалобой в надзорное ведомство обратились местные жители.

«Факт незаконной рубки зеленых насаждений в границах ДНТ «Тимирязевский» подтвердился. Ущерб лесному фонду составил 138 тысяч рублей. Материалы проверки направлены в правоохранительные органы», - сообщили в природоохранной прокуратуре.

По факту незаконной рубки полиция уже возбудила уголовное дело. Его расследование находится под контролем прокуратуры.

Фото: «Номер один»
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