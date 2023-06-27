Происшествия 27.06.2023 в 09:50
Два человека пострадали в ДТП на трассе в Бурятии
В Тункинском районе перевернулась «Хонда»
Текст: Константин Воронов
ДТП произошло днем 26 июня на 119-м км автодороги Култук – Монды. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 24-летний водитель автомобиля «Хонда Торнео» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.
В результате аварии пострадал водитель и 20-летний пассажир автомобиля. Их доставили в больницу.
Фото: «Номер один»
В результате аварии пострадал водитель и 20-летний пассажир автомобиля. Их доставили в больницу.
Фото: «Номер один»
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