Происшествия 27.06.2023 в 09:50

Два человека пострадали в ДТП на трассе в Бурятии

В Тункинском районе перевернулась «Хонда»
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Текст: Константин Воронов
Два человека пострадали в ДТП на трассе в Бурятии
ДТП произошло днем 26 июня на 119-м км автодороги Култук – Монды. Как сообщили в ГИБДД Бурятии, 24-летний водитель автомобиля «Хонда Торнео» не справился с управлением, слетел с дороги и перевернулся.

В результате аварии пострадал водитель и 20-летний пассажир автомобиля. Их доставили в больницу.

Фото: «Номер один»
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ЗУРХАЙ
с 21 по 27 июня

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