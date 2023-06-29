Происшествия 29.06.2023 в 16:00

В Бурятии сельчанин угнал и разбил автомобиль родственников

Находясь в гостях, пьяный молодой человек внезапно решил покататься
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сельчанин угнал и разбил автомобиль родственников
Ночью в полицию поступило сообщение об угоне автомобиля в селе Турунтаево Прибайкальского района. Ориентировку на его розыск передали наружным нарядам правоохранителей.

Через некоторое время на одной из центральных улиц райцентра патруль Росгвардии обнаружил угнанный автомобиль, который двигался, нарушая правила и создавая аварийные ситуации. В какой-то момент водитель, не справившись с управлением, врезался в пешеходное ограждение. После ДТП угонщик попытался скрыться, но был задержан росгвардейцами. Его передали прибывшему наряду дорожно-патрульной службы.


Как выяснилось, 18-летний пьяный житель Турунтаево угнал автомобиль у родственников, у которых гостил. Хозяева автомобиля, увидев ночью пустой гараж с открытыми воротами, заявили об угоне в полицию.

«По факту угона возбуждено уголовное дело. Ранее злоумышленник уже был судим за аналогичные преступления», - сообщили в Росгвардии Бурятии.

Фото: Росгвардия Бурятии
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