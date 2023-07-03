В Бурятии мужчина сбил трех пешеходов и скрылся с места ДТП

За два выходных дня на территории нашего региона произошел всплеск аварий - случилось 44 ДТП, из них 8 с пострадавшими. Об этом сообщают в УГИБДД Бурятии.

Так, вчера днем в Улан-Удэ 35-летний водитель автомобиля «Тойота Спринтер Труэно», следуя в районе СНТ «Стекольщик» съехал с дороги и врезался в бетонный блок. С многочисленными травмами его доставили в медицинское учреждение, где позже вечером мужчина скончался.

В субботу ночью в селе Джида 42-летний нетрезвый водитель мотоцикла «ИЖ-Планета», ехал по улице Торговой и не справился с управлением. В результате неудачного маневра мотоцикл опрокинулся. Водитель и 48-летний пассажир госпитализированы в медучреждение.







Искать преступника пришлось в Заиграевском районе. Там 30-летний водитель автомобиля «Тойота Корона Премио» ехал со стороны села Старая Брянь в Новую Брянь. По дороге он наехал на трех пешеходов. Пострадавшими оказались 17-летний парень и две девушки 2002 и 2007 годов рождения. С различными травмами их госпитализировали в больницу. Бессовестный водитель скрылся с места ДТП, но вскоре был задержан полицией.

В воскресенье ночью в Тункинском районе 34-летний водитель автомобиля «Митсубиши Аутлэндер», следуя со стороны поселка Култук в направлении поселка Монды не справился с управлением и перевернулся в кювет. Он получил травмы различной степени тяжести. Предварительно, водитель уснул за рулем.

В Баунтовском районе 39-летний водитель автомобиля «Исудзу» в 8 км. от села Багдарин врезался в мотоцикл «Минск», которым управлял 17-летний водитель. В результате ДТП юный мотоциклист, не имеющий прав управления транспортом, с переломом левой малоберцовой кости госпитализирован в местную больницу.







В Заиграевском районе лишенная прав 50-летняя водитель автомобиля «Хонда Степ Вагон» в 5км. от села Новоильинск не справилась с управлением и съехала с дороги, автомобиль опрокинулся. В результате ДТП 3 пассажира, в том числе несовершеннолетний мальчик, с травмами госпитализированы в медицинское учреждение.

В Еравнинском районе 16-летний водитель мотоцикла «Восход», не имеющий прав управления, ехал с села Сосновоозерск в направлении села Романовка. Он не справился с рулевым управлением и в итоге опрокинулся в кювет. В ДТП подросток получил различные травмы.

Как отмечают в управлении, в субботу и воскресенье на дорогах республики инспекторами ДПС выявлено 778 нарушений ПДД. Задержаны и отстранены от права управления транспортным средством 48 нетрезвых водителей.





Фото: Номер один; ГИБДД Бурятии