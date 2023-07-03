Происшествия 03.07.2023 в 17:39

В Улан-Удэ мошенники похитили деньги у бабушки, обманув ее 12-летнюю внучку

Школьница поверила угрозам аферистов
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Текст: Евгения Гармаева
В Улан-Удэ мошенники похитили деньги у бабушки, обманув ее 12-летнюю внучку

Днем 2 июля в отдел полиции в Улан-Удэ обратилась 67-летняя пенсионерка. Мошенники похитили со счёта пожилой женщины 7 тысяч рублей, обманув ее 12-летнюю внучку.

Следователем установлено, что девочка в социальной сети нашла информацию о заработке за просмотры видео. Предложение её заинтересовало, по ссылке школьница перешла в чат в мессенджере.  По просьбе администратора, для получения «оплаты» за работу, девочка передала ему номер своей банковской карты, которая, в действительности, принадлежала матери, но находилась в её пользовании.

«Узнав о том, что ей, якобы, грозит штраф в размере 100 тысяч рублей из-за неосуществления переводов по причине её несовершеннолетнего возраста, подросток по рекомендации афериста дала данные карты взрослого – своей бабушки, у которой находилась в гостях. А затем, по указанию злоумышленника, воспользовалась телефоном пенсионерки и сообщила пришедшие к ней в смс-сообщениях коды. В результате с карты пожилой гражданки было списано 7 тысяч рублей»,

 - рассказали в МВД Бурятии.
Отметим, все смс школьница, по требованию интернет-преступника, сразу удалила.     

«Когда под надуманным предлогом злоумышленник попросил найти еще одну банковскую карту, например, карту дедушки, и продиктовать её номер, девочка заподозрила неладное. Она заблокировала собеседника и, удалив переписку, сообщила о происшедшем матери»,

 - добавили в сообщении.
Полицией возбуждено уголовное дело. Родителей призывают поговорить с детьми на эту тему.




Фото: Номер один

 

Теги
мвд по бурятии мошенничество

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