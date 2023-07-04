В Улан-Удэ девушки толпой жестоко избили школьницу

Сегодня в соцсетях столицы Бурятии опубликовали чудовищные кадры с избиением школьницы. Девушку на видео по очереди бьют ее сверстницы. Подросток лежит на земле, получая удары как по телу, так и по лицу. Видео сопровождается отборным матом и угрозами.

Кадры опубликовали на телеканале "Ариг Ус". На заднем фоне слышны жестокие комментарии: «Давай-давай, я тоже хочу!», «Не харкайте на нее, а бейте» , «Чего это по лицу не надо?»







Прокуратура Республики Бурятия сообщает, что по данному факту организована проверка.

«Прокуратура Республики Бурятия организовала проверку сведений, размещенных в социальных сетях, о нанесении телесных повреждений девушке-подростку в микрорайоне Шишковка г. Улан-Удэ. В ходе проверки будет дана оценка деятельности органов и учреждений системы профилактики на предмет соблюдения требований законодательства о предупреждении совершения правонарушений и преступлений несовершеннолетними и в отношении них»,

- пишут правоохранители.



По результатам проверки будет принят комплекс мер прокурорского реагирования.



ОБНОВЛЕНО:

Как позднее уточнили следователи, видеозапись сделана около месяца назад на улице Лебедева. Пострадавшей всего 16 лет.



«Предварительно установлено, что события, изображенные на видео, произошли примерно месяц назад на улице Лебедева города Улан-Удэ; противоправные действия совершены в отношении 16-летней девочки»,

- сообщает Следком Бурятии.

Следственным отделом Октябрьского района города Улан-Удэ по данному факту начата доследственная проверка. «Будут установлены полная картина происшествия и несовершеннолетние, изображенные на видеозаписи, после чего их действиям будет дана надлежащая правовая оценка»,

- добавляют в сообщении.







Фото: скриншот из видео "Ариг ус"