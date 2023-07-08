В Бичурском районе Бурятии ввели режим ЧС

Вечером 7 июля из Бичурского района поступило сообщение о том, что в результате обильных дождей и размыва берега реки Бичура в поселке Бичура в 44 домах выступили грунтовые воды, подтопило приусадебные участки и придомовые территории.

- Силами «ХТО МО Бичурский район» проведены работы по углублению канавы и по засыпке оросительного канала. Ведется мониторинг обстановки, - сообщили в районном чате «Бичура-инфо.24/7».

В районе работает комиссия по оценке ущерба.





В настоящее время устраняются последствия паводка. Сегодня, 8 июля, продолжается откачка воды с подворий, бульдозер проведет расчистку русла, также засыпят места размытия вдоль берега в районе ул. Набережная.





Фото: ГУ МЧС России по РБ и "Бичура-инфо.24/7"