Житель Улан-Удэ отдал мошенникам 4 миллиона рублей

Прокуратура Бурятии сообщает о новых случаях интернет-мошенничества. Жертвами интернет-преступников по состоянию на 6 июля 2023 года стали 1 224 жителя республики (+65 за последнюю неделю).

Причиненный ущерб составил 320 млн рублей (+18 млн рублей за последнюю неделю).

Самой крупной единоразовой добычей мошенников стали четыре миллиона рублей, которые им удалось получить от доверчивого улан-удэнца.

Первого июля жителю Улан-Удэ позвонили. Мужчина представился сотрудником службы безопасности Центрального банка России и сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить кредит от имени потерпевшего.

- Злоумышленник предложил установить на телефоне приложение «Rustdesk», чтобы защититься от хищения денежных средств. Данная программа предназначена для удаленного доступа и управления операционной системой телефона через Интернет. С ее помощью мошенник оформил на мужчину денежный кредит на сумму 4 млн рублей и похитил указанную сумму, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.

В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.

Злоумышленники представлялись:

- сотрудниками банков;

- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;

- покупателями (продавцами) товаров (услуг);

- знакомыми;

- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.

Они сообщали, что:

- произошло снятие денег;

- оформлен кредит;

- необходимо получить компенсацию;

- предлагали дополнительный заработок.