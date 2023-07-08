Житель Улан-Удэ отдал мошенникам 4 миллиона рублей
На мужчину обманным путем оформили кредит
Прокуратура Бурятии сообщает о новых случаях интернет-мошенничества. Жертвами интернет-преступников по состоянию на 6 июля 2023 года стали 1 224 жителя республики (+65 за последнюю неделю).
Причиненный ущерб составил 320 млн рублей (+18 млн рублей за последнюю неделю).
Самой крупной единоразовой добычей мошенников стали четыре миллиона рублей, которые им удалось получить от доверчивого улан-удэнца.
Первого июля жителю Улан-Удэ позвонили. Мужчина представился сотрудником службы безопасности Центрального банка России и сообщил, что неизвестные лица пытаются оформить кредит от имени потерпевшего.
- Злоумышленник предложил установить на телефоне приложение «Rustdesk», чтобы защититься от хищения денежных средств. Данная программа предназначена для удаленного доступа и управления операционной системой телефона через Интернет. С ее помощью мошенник оформил на мужчину денежный кредит на сумму 4 млн рублей и похитил указанную сумму, - сообщает пресс-служба прокуратуры Бурятии.
В целях завладения денежными средствами преступники использовали страницы социальных сетей (Одноклассники, ВКонтакте), обманывали потерпевших при совершении сделок купли-продажи, обмена товаров через Интернет-сайты.
Злоумышленники представлялись:
- сотрудниками банков;
- полицейскими, работниками прокуратуры, сотрудниками ФСБ;
- покупателями (продавцами) товаров (услуг);
- знакомыми;
- представителями компаний, предоставляющих инвестиционные услуги.
Они сообщали, что:
- произошло снятие денег;
- оформлен кредит;
- необходимо получить компенсацию;
- предлагали дополнительный заработок.