В Улан-Удэ на пожаре пострадал мужчина

Пожар, в результате которого пострадал человек, произошел в ночь на 8 июля на улице Ермаковского в Улан-Удэ.

- На момент прибытия пожарных горел балкон в 6 этажном жилом доме. Огнеборцам понадобилось 10 минут для полной ликвидации пожара на общей площади 8 кв.м. Мужчина 1978 года рождения получил отравление продуктами горения, госпитализирован в медицинское учреждение. Причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём при курении, - сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.

Накануне в Улан-Удэ горели надворные постройки по улице Лысогорская. Общая площадь пожара составила 33 кв.м. Пострадавших нет. Предварительной причиной пожара стало неосторожное обращение с огнём.

Соблюдайте меры пожарной безопасности. Курение в помещении, особенно в нетрезвом виде, опасно для жизни. Выбрасывая окурки, обязательно убедитесь, чтобы он не только не горел, но и не тлел.

Установите в доме пожарные извещатели - надежное средство предотвращения пожаров.





Фото: ГУ МЧС России по РБ