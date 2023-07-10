Происшествия 10.07.2023 в 17:19
В Бурятии автомобиль с двумя детьми врезался в дерево
Пострадавших эвакуировала авиабригада медицины катастроф
Текст: Евгения Гармаева
На выходных в районе Бурятии машина въехала в дерево. В результате аварии водитель и двое детей-пассажиров получили травмы различной степени тяжести.
Все пострадавшие получают лечение.
«Авиамедицинской бригадой Территориального центра медицины катастроф Республики Бурятия, с использованием санитарно-авиационного транспорта, обеспеченным медицинским модулем, пострадавшие успешно эвакуированы в город Улан-Удэ»,
- сообщили в медорганизации.
Фото: ТЦМК РБ