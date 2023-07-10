В Бурятии автомобиль с двумя детьми врезался в дерево

На выходных в районе Бурятии машина въехала в дерево. В результате аварии водитель и двое детей-пассажиров получили травмы различной степени тяжести.

«Авиамедицинской бригадой Территориального центра медицины катастроф Республики Бурятия, с использованием санитарно-авиационного транспорта, обеспеченным медицинским модулем, пострадавшие успешно эвакуированы в город Улан-Удэ»,

- сообщили в медорганизации.



Все пострадавшие получают лечение.







Фото: ТЦМК РБ