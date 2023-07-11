В районе Бурятии школьник спас тонущего в реке ребенка

В Еравнинском районе в селе Гарама семиклассник по имени Жаргал спас утопающего ребенка. О героическом поступке сообщили в группе «Еравна-инфо 24/7».

«Мы находились на берегу истока со стороны села Гарама, утопающий находился на другом берегу с мамой. Мы услышали крик ребёнка. Жаргал проявил мужество и смелость. В этот момент каждая секунда была дорога, еще бы около минуты - и ребёнка могли бы потерять. Отмечу, Жаргал очень быстро среагировал, взрослые даже не поняли, что произошло»,

- рассказал очевидец события.



одители школьника гордятся поступком своего сына.

К слову, р

«В жизни случаются такие ситуации, где счет идет на секунды. И здесь важно, как человек поступит: пройдет мимо, струсит или рискнет. Мы гордимся поступком нашего сына. Мы считаем, что так должен поступать каждый, и очень рады что все хорошо закончилось!»,

- высказались жители.



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