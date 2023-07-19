В Бурятии ликвидатор свалки получил срок за мошенничество

Октябрьский райсуд Улан-Удэ рассмотрел уголовное дело в отношении 40-летнего директора МУП «Туркинское». Он обвинялся в мошенничестве в особо крупном размере.Как сообщили в Следственном комитете Бурятии, в рамках заключенного в декабре 2019 года с министерством природных ресурсов республики госконтракта директор предприятия в качестве подрядчика взял на себя обязанности по ликвидации несанкционированной свалки в лесу на окраине Турки. Он должен был вывезти оттуда на действующий полигон 37 тысяч кубометров мусора.«В действительности со свалки было вывезено около 15 тысяч кубометров мусора. Однако директор путем подделки ряда документов представил заказчику отчеты о перевыполнении плана и вывозе почти 38 тысячи кубометров отходов. На основании указанных подложных документов на счета предприятия перечислили 20 млн. рублей, из которых почти 12 млн. были получены незаконно, похищены директором и израсходованы им по своему усмотрению», - рассказали в следственном ведомстве.Суд признал директора виновным и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы в колонии общего режима. Также удовлетворен иск о взыскании с него суммы причиненного ущерба в размере 12 млн. рублей.Фото: «Номер один»