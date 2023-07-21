Жителя Улан-Удэ покусала собственная собака

Вечером 20 июля в Единую диспетчерскую службу Улан-Удэ поступило сообщение о том, что в частном дворе в микрорайоне Тепличный собака напала на своего хозяина. По словам супруги пострадавшего, животное сорвалось с цепи и покусало мужчину за руку.На место оперативно выехала служба отлова. До ее приезда хозяева сидели дома, боясь выйти на улицу, сообщили в Комитете городского хозяйства администрации Улан-Удэ.Собаку отловили и забрали по просьбе владельцев. Ее поместили в приют.- Когда вы принимаете решение о приобретении домашнего животного, всегда помните, что собаки требуют к себе много внимания. Необходимо уделять время на воспитание животного. При возникновении агрессии у собаки необходимо в кратчайшие сроки обратиться к кинологу для коррекции поведения, - обратился к горожанам и.о. начальника отдела благоустройства Комитета городского хозяйства Дмитрий Ларченко.Фото: мэрия Улан-Удэ