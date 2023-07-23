В приграничном с Россией регионе выявили патоген бубонной чумы

Патоген (микроорганизм) бубонной чумы выявили у погибшего детеныша сурка. Тушка была найдена на территории монгольского аймака Завхан. Это всего чуть больше 1000 километров от Улан-Удэ.

Туристам и местному население напомнили о запрете охоты на сурков. Всего в Монголии обнаружены 137 природных очагов чумы в 17 аймаках. Также на границе с Россией и Китаем.

В данный момент ситуация полностью под контролем. Однако напомним, 27 июня в Монголии уже был госпитализирован один человек с подозрением на заражение бубонной чумой. Ранее у 5 жителей Тувы обнаружили Сибирскую язву.