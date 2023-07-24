В Улан-Удэ за смерть стажера на ЛВРЗ будут судить бригадира

Заместитель прокурора Бурятии Дмитрий Хобраков утвердил обвинительное заключение по уголовному делу о гибели стажера на ЛВРЗ. Обвиняемой проходит бывшая бригадир завода. Женщине инкриминируют ч. 2 ст. 143 УК РФ (нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть человека).Напомним, трагедия произошла днем 27 августа 2021 года. Как сообщали ранее в Следственном комитете Бурятии, 18-летний студент-практикант колледжа железнодорожного транспорта выполнял работы по креплению маслосборной крышки на электровозе, находящемся на третьей сборочной нитке цеха №2. При выполнении работ с внешней стороны колесной пары он просунул свою голову и левую руку между подвеской и балансиром тормозной рычажной передачи. В этот момент сработала тормозная система и его голову и руку зажало. Студента в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу. У парня осталась беременная невеста.Следствие посчитало, что причиной несчастного случая стали действия бригадира, которая «в нарушение требований трудового законодательства и локальных нормативных актов не провела инструктажи по охране труда с подчиненными работниками, не обеспечила наличие и применение защитных и предохранительных средств».В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный райсуд Улан-Удэ для рассмотрения по существу.Фото: Восточное межрегиональное Следственное управление на транспорте СКР