Происшествия 24.07.2023 в 16:56
В Бурятии потушили крупный пожар в гостевом доме вблизи Байкала
Помимо строений огонь повредил сразу пять автомобилей
Текст: Константин Воронов
Утром 23 июля пожарным поступило сообщение о возгорании надворных построек на территории гостевого дома «Синдбад» в поселке Усть-Баргузин.
«На момент прибытия пожарных огнём были охвачены котельная отеля, складские помещения и недостроенное брусовое здание. Отдыхающие и сотрудники отеля смогли эвакуироваться самостоятельно», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Во время пожара внутри склада находились газовые баллоны, о которых пожарных сразу предупредили сотрудники гостевого дома. Несмотря на угрозу для жизни, пожарные незамедлительно эвакуировали их, чтобы предотвратить взрыв.
В борьбе с огнем привлекались 11 пожарных и 4 автоцистерны. Им помогал сотрудник и спецтехника Усть-Баргузинского лесхоза.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
«На момент прибытия пожарных огнём были охвачены котельная отеля, складские помещения и недостроенное брусовое здание. Отдыхающие и сотрудники отеля смогли эвакуироваться самостоятельно», - рассказали в Республиканском агентстве ГО и ЧС.
Во время пожара внутри склада находились газовые баллоны, о которых пожарных сразу предупредили сотрудники гостевого дома. Несмотря на угрозу для жизни, пожарные незамедлительно эвакуировали их, чтобы предотвратить взрыв.
«В результате пожара огнём была повреждена часть котельной площадью 60 кв. м., полностью уничтожено строящееся здание площадью 80 кв.м., повреждена кровля склада. Огонь также повредил находившиеся рядом 5 автомобилей. Пострадавших и погибших нет», - сообщили в агентстве.
В борьбе с огнем привлекались 11 пожарных и 4 автоцистерны. Им помогал сотрудник и спецтехника Усть-Баргузинского лесхоза.
По предварительным данным, причиной возгорания стало неправильное устройство и неисправность отопительных печей и дымоходов.
Фото: Республиканское агентство ГО и ЧС
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