В Бурятии разыскивают пропавшего читинца

Как рассказали в МВД Бурятии, мужчина последние годы проживал один и зарабатывал на вахтах в разных регионах России. В феврале 2023 года он был замечен на железнодорожном вокзале Улан-Удэ: сотрудники транспортной полиции проверяли у него документы. Правоохранителям мужчина пояснил, что собирается ехать домой.





В Бурятии оперативники разыскивают 45-летнего жителя Читы Владимира Андреева, который с сентября 2022 года не выходит на связь с родственниками. Заявление о его пропаже поступило 15 июня этого года.Приметы: европейской внешности, на вид 45 лет, рост около 170 см, среднего телосложения, волосы темные, стрижка короткая. Был одет в костюм цвета хаки (как на фото).При наличии какой-либо информации о пропашем или его местонахождении МВД Бурятии просит сообщить по телефонам: 8 (983) 535-60-91, 8 (9021) 600-258 или 102.