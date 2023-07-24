В Бурятии сотрудник таможни осужден за превышение полномочий

Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор, вынесенный ранее Октябрьским райсудом Улан-Удэ в отношении бывшего сотрудника Бурятской таможни. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.«Осужденный, занимая должность руководителя Улан-Удэнского таможенного поста центра электронного декларирования Бурятской таможни, давал незаконные указания о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности экспортера леса. Вину в совершении преступления мужчина не признал», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.Райсуд приговорил теперь уже бывшего таможенника к штрафу и лишил его права занимать должности в таможенных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на 1 год.Не согласившись с таким решением, осужденный обжаловал приговор, ссылаясь на непричастность к преступлению. Верховный суд Бурятии в удовлетворении его жалобы отказал. Приговор райсуда оставлен без изменения и вступил в законную силу.Фото: «Номер один»