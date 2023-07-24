Происшествия 24.07.2023 в 17:35

В Бурятии сотрудник таможни осужден за превышение полномочий

Он препятствовал работе экспортера леса
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии сотрудник таможни осужден за превышение полномочий
Верховный суд Бурятии оставил без изменения приговор, вынесенный ранее Октябрьским райсудом Улан-Удэ в отношении бывшего сотрудника Бурятской таможни. Он признан виновным в превышении должностных полномочий.

«Осужденный, занимая должность руководителя Улан-Удэнского таможенного поста центра электронного декларирования Бурятской таможни, давал незаконные указания о воспрепятствовании законной предпринимательской деятельности экспортера леса. Вину в совершении преступления мужчина не признал», - сообщили в Восточно-Сибирской транспортной прокуратуре.

Райсуд приговорил теперь уже бывшего таможенника к штрафу и лишил его права занимать должности в таможенных органах, связанных с осуществлением функций представителя власти и организационно-распорядительных полномочий на 1 год.

Не согласившись с таким решением, осужденный обжаловал приговор, ссылаясь на непричастность к преступлению. Верховный суд Бурятии в удовлетворении его жалобы отказал. Приговор райсуда оставлен без изменения и вступил в законную силу.

Фото: «Номер один»
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