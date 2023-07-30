В Бурятии едва не сгорел КАМАЗ

Сегодня днем грузовик с сеном едва не вызвал огненную пробку на перевале Мандрик.КАМАЗ, гружённый сеном, двигался на подъем, когда водитель увидел задымление в кузове. Как рассказали очевидцы событий, водитель экстренно остановился и попытался самостоятельно потушить пожар. Однако сбить пламя ему не удалось и он вызвал пожарных. К счастью, две пожарные машины были недалеко, они оперативно приехали и затушили возгорание.Несмотря на то, что сено незадачливого водителя практически полностью сгорело, пламя не перекинулось на кабину КАМАЗа и машину удалось спасти. Причиной возгорания предварительно стал окурок сигареты, которую сбросил с проезжающей мимо машины недобросовестный водитель. Пересушенное сено в жаркую погоду вспыхнуло, как спичка. Остальные машины на оживлённой трассе от огненного грузовика не пострадали.Фото: "Номер один"