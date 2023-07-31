В Бурятии задавили двух пешеходов

Второй наезд произошел сегодня ночью в Хоринском районе в 15 км от села Верхние Тальцы. Там 36-летняя женщина на автомобиле «Ссанг Йонг Истана» переехала 49-летнего мужчину, лежащего на проезжей части. От полученных травм пешеход погиб.





Два смертельных ДТП с участием пешеходов произошли за минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первое происшествие случилось в субботу ночью на федеральной трассе в районе поселка Выдрино.«28-летний водитель автомобиля «Митсубиши Диамант», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Иркутска, совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая неожиданно вышла на проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте», - рассказали в Госавтоинспекции.Как уточнили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, оба погибших пешехода находились в состоянии алкогольного опьянения.Фото: ГИБДД Бурятии