Происшествия 31.07.2023 в 10:32

В Бурятии задавили двух пешеходов

По предварительным данным, оба погибших были пьяны
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии задавили двух пешеходов
Два смертельных ДТП с участием пешеходов произошли за минувшие выходные в Бурятии. Как сообщили в ГИБДД, первое происшествие случилось в субботу ночью на федеральной трассе в районе поселка Выдрино.

«28-летний водитель автомобиля «Митсубиши Диамант», следуя со стороны Улан-Удэ в направлении Иркутска, совершил наезд на 40-летнюю женщину, которая неожиданно вышла на проезжую часть. От полученных травм она скончалась на месте», - рассказали в Госавтоинспекции.

Второй наезд произошел сегодня ночью в Хоринском районе в 15 км от села Верхние Тальцы. Там 36-летняя женщина на автомобиле «Ссанг Йонг Истана» переехала 49-летнего мужчину, лежащего на проезжей части. От полученных травм пешеход погиб.


Как уточнили в Госавтоинспекции, по предварительным данным, оба погибших пешехода находились в состоянии алкогольного опьянения.

Фото: ГИБДД Бурятии
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