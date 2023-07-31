Происшествия 31.07.2023 в 13:34

В районе Бурятии мать сожгла документы своей дочери

Девушка лишилась паспорта и свидетельства о рождении
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Текст: Евгения Гармаева
В районе Бурятии мать сожгла документы своей дочери

В Иволгинском районе местную жительницу привлекут к уголовной ответственности за уничтожение документов, удостоверяющих личность гражданина.

Дознанием установлено, что в мае 2023 года мать и дочь поссорились на фоне алкогольного опьянения. Разгорячившись, 48-летняя женщина сожгла паспорт гражданина Российской Федерации и свидетельство о рождении своей дочери. В свою очередь, дочь написала заявление в правоохранительные органы.

За порчу документов в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Отметим, максимальное наказание, согласно санкции данной статьи – арест на срок до 4 месяцев.



Фото: "Номер один"

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