В районе Бурятии мать сожгла документы своей дочери

В Иволгинском районе местную жительницу привлекут к уголовной ответственности за уничтожение документов, удостоверяющих личность гражданина.

Дознанием установлено, что в мае 2023 года мать и дочь поссорились на фоне алкогольного опьянения. Разгорячившись, 48-летняя женщина сожгла паспорт гражданина Российской Федерации и свидетельство о рождении своей дочери. В свою очередь, дочь написала заявление в правоохранительные органы.

За порчу документов в отношении женщины возбуждено уголовное дело. Ведется расследование. Отметим, максимальное наказание, согласно санкции данной статьи – арест на срок до 4 месяцев.







Фото: "Номер один"