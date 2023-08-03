В Бурятии пьяный подросток гонял по селу на мотоцикле

Ночью 29 июля в селе Бичура наряд ДПС обратил внимание на мотоцикл без номера, который ехал по улице Советской. При этом у водителя и пассажира отсутствовали мотошлемы. Стражи порядка решили остановить байкера.«В ходе проверки документов выяснилось, что за рулем находится 16-летний учащийся одного из техникумов Улан-Удэ. Подросток не имел прав. Кроме того, у юноши были признаки алкогольного опьянения. На место происшествия вызвали мать несовершеннолетнего, в присутствии которой была проведена процедура освидетельствования. Молодой человек признался, что употребил спиртное и поехал кататься на мотоцикле», - рассказали в МВД Бурятии.В отношении юного нарушителя составили протокол за управление транспортом в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. Мать подростка привлечена к административной ответственности за передачу мотоцикла лицу, заведомо не имеющему прав.Фото: скриншот видео МВД Бурятии