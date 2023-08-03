Происшествия 03.08.2023 в 15:42

В Улан-Удэ из-за дождя выросло число ДТП

Ситуацию на дорогах усугубляют и пьяные водители
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Текст: Константин Воронов
В Улан-Удэ из-за дождя выросло число ДТП
В Улан-Удэ из-за дождей увеличилось число дорожно-транспортных происшествий, сообщили в Госавтоинспекции Бурятии. По состоянию на 3 часа дня зарегистрировано уже свыше 20 дорожных аварий.

Непогода не останавливает от выезда на дороги и пьяных водителей. Так сегодня днем в районе дома №42 по ул. Комсомольская 48-летний водитель автомобиля «Тойота Креста» совершил столкновение со встречным автомобилем «Тойота Лэнд Крузер», затем столкнулся с «Тойотой Премио», после чего врезался в дерево и дорожное ограждение.

«В результате ДТП пострадавших нет. Результат освидетельствования показал, что водитель «Кресты» находился в состоянии алкогольного опьянения», - сообщили в ГИБДД.

Фото: ГИБДД
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