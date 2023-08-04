В Бурятии побитый мужчина ударил обидчика ножом

Вечером в Закаменске экипаж Росгвардии получил сообщение, что в одном из домов человека ударили ножом. Прибыв на место, правоохранители обнаружили во дворе дома раненого мужчину и вызвали ему скорую. Там же находился и подозреваемый. Его задержали и доставили в полицию. 52-летний мужчина был пьян.Выяснилось, что из-за старых обид между гражданами произошел конфликт. В его ходе потерпевший побил мужчину, а тот в ответ ударил оппонента ножом в грудь.Как сообщили в Росгвардии Бурятии, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.Фото: Росгвардия Бурятии