Происшествия 04.08.2023 в 09:38

В Бурятии побитый мужчина ударил обидчика ножом

Злоумышленника задержали росгвардейцы
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Текст: Константин Воронов
В Бурятии побитый мужчина ударил обидчика ножом
Вечером в Закаменске экипаж Росгвардии получил сообщение, что в одном из домов человека ударили ножом. Прибыв на место, правоохранители обнаружили во дворе дома раненого мужчину и вызвали ему скорую. Там же находился и подозреваемый. Его задержали и доставили в полицию. 52-летний мужчина был пьян.

Выяснилось, что из-за старых обид между гражданами произошел конфликт. В его ходе потерпевший побил мужчину, а тот в ответ ударил оппонента ножом в грудь.

Как сообщили в Росгвардии Бурятии, по факту умышленного причинения легкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии
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