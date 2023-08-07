В Бурятии в аварии попали две женщины на «Платцах»

Как сообщили в ГИБДД Бурятии, первая авария случилась в субботу утром в Иволгинском районе в 6 км от села Ключи. 28-летняя водитель автомобиля «Тойота Платц», ехавшая со стороны Улан-Удэ в направлении Кяхты, не справилась с управлением, слетела с дороги и перевернулась. В результате ДТП травмы получила женщина-водитель и два пассажира машины.





За минувшие выходные в Бурятии произошло два ДТП с участием автомобиля «Тойота Платц». В обоих случаях за рулем находились женщины.Второе происшествие произошло вчера днем в Тункинском районе. Там 25-летняя водитель автомобиля «Тойота Платц» не справилась с управлением, съехала с дороги и врезалась в забор. В результате аварии женщина получила травмы. Как отметили в Госавтоинспекции, автоледи не имела водительских прав и к тому же была пьяна.Фото: ГИБДД Бурятии