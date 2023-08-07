Происшествия 07.08.2023 в 12:49

20-й по счету пьяный подросток пойман за управлением транспортом в Бурятии

Полиция призывает взрослых не оставлять без присмотра ключи от машин и мотоциклов
A- A+
Текст: Константин Воронов
20-й по счету пьяный подросток пойман за управлением транспортом в Бурятии
Очередной пьяный подросток, управлявший транспортом, попался полицейским в Джидинском районе.

Как сообщили в МВД Бурятии, ночью на проселочной дороге вблизи Джиды инспекторы заметили мопед. На требование полицейских водитель не отреагировал и, прибавив скорость, продолжил движение. Поняв, что не сможет оторваться от полиции, байкер бросил свой транспорт и попытался скрыться бегством. Однако, сотрудникам ГИБДД удалось его задержать.

«Выяснилось, что за рулем мопеда находился 16-летний подросток, не имеющий прав. Кроме того, от юноши исходил запах алкоголя. На место происшествия пригласили мать школьника, в присутствии которой провели освидетельствование несовершеннолетнего. Результат показал 0,29 мг/л. В отношении молодого человека составлен административный материал, который направят в районную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения в отношении юноши и его родителей. Мать подростка пояснила, что её сын взял мопед без ее разрешения», - рассказали в МВД Бурятии.

Как уточнили в полиции, всего с начала года инспекторы ДПС задержали уже 20 подростков, управлявших транспортом в состоянии опьянения.

Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять в свободном доступе ключи от транспортных средств и контролировать досуг своих детей.

Фото: МВД Бурятии
Теги
пьяные водители

Все новости

Беднякам Улан-Удэ выдали по 1000 рублей на ребенка, чтобы подготовиться к школе
07.08.2023 в 13:37
Леса Бурятии украсили детскими рисунками
07.08.2023 в 13:33
Горячую воду в Железнодорожном районе Улан-Удэ дадут 25 августа
07.08.2023 в 13:13
В Бурятии студенту из-за бумажной волокиты отказали в пенсии по потери кормильца
07.08.2023 в 13:08
Пересадку чиновников с иномарок на отечественные авто поддержали 77% россиян
07.08.2023 в 12:50
20-й по счету пьяный подросток пойман за управлением транспортом в Бурятии
07.08.2023 в 12:49
В Бурятии школьница пошла в лес за грибами, но в итоге собрала «урожай» из щенков
07.08.2023 в 12:38
В Улан-Удэ задержали серийного похитителя алкоголя
07.08.2023 в 12:06
Житель Бурятии победил на Кубке страны по спортивному ориентированию
07.08.2023 в 11:34
В Бурятии начинается строительство солнечного телескопа-коронографа
07.08.2023 в 11:30
ЗУРХАЙ
с 2 по 8 августа

Читайте также
В Улан-Удэ задержали серийного похитителя алкоголя
Мужчина воровал спиртное в магазинах и распивал его с собутыльниками
07.08.2023 в 12:06
В Бурятии строитель, воровавший на ремонте детской поликлиники, отделался легким испугом
Погасив полумиллионный ущерб, он получил наказание - штраф в 300 тыс рублей
07.08.2023 в 10:35
В Бурятии в аварии попали две женщины на «Платцах»
Одна из них была пьяна
07.08.2023 в 10:16
В Улан-Удэ задержали трамвайного хулигана
Пьяный мужчина, матерясь, выражал недовольство работой общественного транспорта
07.08.2023 в 09:59
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2023
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru