20-й по счету пьяный подросток пойман за управлением транспортом в Бурятии

Очередной пьяный подросток, управлявший транспортом, попался полицейским в Джидинском районе.Как сообщили в МВД Бурятии, ночью на проселочной дороге вблизи Джиды инспекторы заметили мопед. На требование полицейских водитель не отреагировал и, прибавив скорость, продолжил движение. Поняв, что не сможет оторваться от полиции, байкер бросил свой транспорт и попытался скрыться бегством. Однако, сотрудникам ГИБДД удалось его задержать.«Выяснилось, что за рулем мопеда находился 16-летний подросток, не имеющий прав. Кроме того, от юноши исходил запах алкоголя. На место происшествия пригласили мать школьника, в присутствии которой провели освидетельствование несовершеннолетнего. Результат показал 0,29 мг/л. В отношении молодого человека составлен административный материал, который направят в районную комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения в отношении юноши и его родителей. Мать подростка пояснила, что её сын взял мопед без ее разрешения», - рассказали в МВД Бурятии.Как уточнили в полиции, всего с начала года инспекторы ДПС задержали уже 20 подростков, управлявших транспортом в состоянии опьянения.Госавтоинспекция призывает взрослых не оставлять в свободном доступе ключи от транспортных средств и контролировать досуг своих детей.Фото: МВД Бурятии