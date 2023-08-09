Происшествия 09.08.2023 в 15:57

Лесной спецназ Бурятии помогает тушить пожары в Якутии и Хабаровском крае

Борьба с огнем идет в экстремальных условиях
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Текст: Евгения Гармаева
Лесной спецназ Бурятии помогает тушить пожары в Якутии и Хабаровском крае

Самая крупная группировка межрегиональных сил, собранная из более 700 человек работает на ликвидации пожаров в Якутии. Как сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии, из нашей республики на помощь отправились ещё 20 пожарных десантника.

Всего 132 сотрудника Забайкальской базы авиационной охраны лесов работают на территории Якутии и Хабаровского края.

«Борьба с огнем идет в условиях высоких температур, сильной ветровой нагрузки, горной и скалистой местности в труднодоступных и удаленных районах. Основной объем работ по локализации и ликвидации пожаров ведется вручную, в том числе прокладка многокилометровых минполос при помощи лопат и топоров-мотыг. Тушение очагов горения с использованием ранцевого лесного огнетушителя. И все это преодолевая километры труднопроходимой местности», 

- рассказал руководитель АУ РБ "Забайкальская база авиационной охраны лесов" Григорий Сердюков.


Фото: pixabay.com

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