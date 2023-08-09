Лесной спецназ Бурятии помогает тушить пожары в Якутии и Хабаровском крае

Самая крупная группировка межрегиональных сил, собранная из более 700 человек работает на ликвидации пожаров в Якутии. Как сообщают в Республиканском агентстве лесного хозяйства Бурятии, из нашей республики на помощь отправились ещё 20 пожарных десантника.

Всего 132 сотрудника Забайкальской базы авиационной охраны лесов работают на территории Якутии и Хабаровского края.